Burkina Faso: Kénédougou - L'école "A" de Kourouma souffle ses 75 bougies

Le parrain Baba Dayo, par la voix de son représentant Brahima Bélem s'est réjoui d'avoir été associé à cette cérémonie. C'est pourquoi, il a dit qu'en acceptant de parrainer cette manifestation, il a voulu apporter son soutien à la promotion de l'éducation et partant, de la lutte contre l'analphabétisme et la sous scolarisation.

Au regard de ces résultats, le président de l'ADECK a rendu un vibrant hommage aux premiers enseignants pour le travail qu'ils ont abattu. Il a également traduit sa reconnaissance aux enseignants en service actuellement dans cette école, pour leur sacrifice et leur abnégation à former les enfants.

Le président de l'Association pour le développement de la commune de Kourouma (ADECK) Amadou Traoré a dit : «En décidant de célébrer le 75e anniversaire, nous voudrions marquer un arrêt pour constater et apprécier le rôle qu'a joué cette école dans la formation et l'éveil des consciences de la population».

Une école qui a ouvert ses portes en 1942 et est à son 5e bâtiment depuis son existence. «75 ans d'existence de l'école ‘‘A" de Kourouma : bilan et perspectives», c'est le thème retenu pour la commémoration.

