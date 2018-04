Burkina Faso: Projet VAC-Gouvernance - Utiliser les compétences des élus locaux pour booster le développement

Les partenaires et les acteurs du projet d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale par l'approche Valorisation des compétences (VAC-Gouvernance) se sont concertés, le jeudi 12 avril 2018 à Ouagadougou autour d'un atelier d'échanges et de partage d'expériences.

Perçus comme les premiers responsables de la gestion et de l'administration du territoire communal, les élus locaux doivent insuffler une dynamique de développement qui respecte les principes de la bonne gouvernance.

C'est en vue d'atteindre cet objectif que le projet pilote d'appui aux collectivités territoriales pour l'amélioration de la gouvernance locale par l'approche Valorisation des compétences (VAC-Gouvernance) a vu le jour.

L'objectif de l'atelier qui s'est tenu, le jeudi 12 avril 2018 à Ouagadougou, était de faciliter et de favoriser un espace de concertation, de coordination et de co-construction, co-décisions entre les partenaires du projet.

Mis en œuvre par un consortium d'organisations dont l'ONG Eau Vive est le chef de file, le projet VAC-Gouvernance vise à contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale à travers l'approche valorisation des compétences pour renforcer le leadership des élus locaux dans les communes pilotes de Yamba, Silly et Niabouri.

Selon la coordonnatrice du projet,Céline Onadja/ Kando, c'est la démarche Tylay (Teeltaab n'yiki, Lagamtaab n'yidg en mooré) conçue par l'agence Conseil, Recherche-action, Développement d'Expertises (CORADE) qui est utilisé afin de permettre aux élus locaux d'améliorer leurs activités afin de gérer leurs communes.

«Véritable chaînon manquant des approches de renforcement de capacité, Tylay agit sur le potentiel humain en faisant de la valorisation de la personne dans toutes ses dimensions, le levier essentiel des changements durables pour l'individu et sa communauté»,a-t-elle souligné.

Au cours des travaux de groupes menés par les bénéficiaires et les participants à l'atelier, il ressort, entre autres, que grâce à ce projet, les élus locaux ont repris confiance en eux et ont une vision claire de leur rôle dans la mutualisation des efforts et pour plus de cohésion entre conseillers de tout bord politique. Des faits corroborés par le maire de la commune de Niabouri, Salifou Napon qui estime que les effets du projet se font déjà sentir dans sa commune.

« Nous constatons qu'il y a un changement réel dans l'animation de nos conseils. Les gens sont plus actifs, plus pertinents et il est plus intéressant d'être maire d'un tel conseil.

Ce projet a permis de renforcer les capacités du conseil municipal et a aussi permis d'organiser avec succès la journée de redevabilité», a-t-il expliqué.

M. Napona a ajouté que grâce à ce projet, le conseil municipal a pu définir une vision nette pour les trois années à venir assortie d'un plan d'actions qui, selon lui, aura un impact certain sur la population.

VAC-Gouvernance s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui post-électoral (PAPE) de l'ONG Diakonia avec le soutien technique et financier du Bureau de la coopération Suisse au Burkina Faso.

Le projet est coordonné par Eau Vive, chef de file du consortium composé de l'agence CORADE et Laboratoire citoyennetés chargés de la mise en œuvre du projet.