Congo-Brazzaville: Enseignement et recherche - Vers un accord cadre entre Dakar et Brazzaville

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Sénégal, Mary Teuw Niane et son homologue du Congo, Bruno Jean Richard Itoua, ont manifesté, lundi, à Dakar, leur volonté de procéder à la signature d'un accord-cadre au mois de juin prochain et de rétablir "un pont historique entre les deux capitales" Brazzaville et Dakar.

"Nous sommes venus ici, fruit de longs échanges entre nos deux ministères, pour essayer de rétablir un pont historique entre deux capitales Dakar et Brazzaville qui incarnaient l'intellectualisme en Afrique francophone à travers les instituts universitaires historiques que sont l'université Marien Ngouabi et l'Université Cheikh Anta Diop", a dit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche du Congo.

Jean Richard Itoua s'exprimait lors d'une conférence de presse en présence de son homologue sénégalais Mary Teuw Niane.

Selon lui, "visiblement leurs exécutions n'ont pas été à la hauteur de ce qui devait continuer à rester ce pont. Aujourd'hui, la volonté des deux ministres que nous sommes est de rétablir ce pont mais surtout de la voire vivre à travers des actions très prises".

"C'est l'objet de l'accord qui est à discussion entre nos deux équipes et qui va être rapidement finalisé au plus et pourquoi pas au mois de juin à l'occasion de la commission mixte", a-t-il ajouté.

"Nos deux équipes y ont discuté et il reste juste à le finaliser et comme l'a dit mon ami et frère, au mois de juin nous espérons dans le cadre de la commission mixte Congo-Sénégal pouvoir procéder à la signature de cet accord-cadre", a indiqué M. Mary teuw Niane.

"Déjà, nos étudiants et étudiantes n'ont pas attendu, ils sont dans les deux pays, nos enseignants chercheurs se connaissent et nos universités ont des relations", a-t-il souligné.

Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, "il s'agit de renforcer cela et de l'inscrire dans cette vision nouvelle de l'enseignement supérieur et de la recherche".

"Nous avons durant ces jours, aussi bien à Dakar, Thiès, Diamniadio et encore Dakar, compris que nous étions en train de réaliser les mêmes visions de l'enseignement supérieur et de la recherche pour nos différents pays et celles de nos deux chefs d'Etat", a t-il ajouté.

"C'est heureux que ce soient deux pays liés par l'histoire puisqu'au Sénégal on rappelle toujours Brazzaville, c'est qu'à Brazzaville on rappelle Dakar et qui sont aussi des capitales qui ont accueilli des moments historiques de l'évolution intellectuelle et culturelle de notre continent et ces échanges vont aboutir à un accord-cadre", a-t-il conclu.