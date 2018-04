Burkina Faso: "Commerce et services marchands" - Doter le secteur d'un document fiable

Le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a organisé, le vendredi 13 avril 2018 à Ouagadougou, un atelier de validation du document de la politique sectorielle « commerce et services marchands».

Le « commerce et les services marchands » font partie des volets stratégiques mis en place pour une meilleure opérationnalisation du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Pour ce faire, le ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière a validé, le vendredi 13 avril 2018 à Ouagadougou, le document de la politique sectorielle « commerce et services marchands».

Selon le représentant du ministre en charge des transports, Issiaka Sigué, ce secteur qui relève du tertiaire occupe une place importante dans l'économie burkinabè. Il a ajouté que la part du tertiaire dans le PIB est passée de 37,4% en 2012 à 42,2% en 2016 et est dominée par les services marchands.

A l'entendre, le dynamisme du secteur des services reste tributaire de la bonne orientation des services financiers des postes, télécommunications et du commerce avec une progression moyenne sur la période 2012-2016 de leurs valeurs ajoutées respectives de 10,2%, 11,1% et 5,4%.

M. Sigué a affirmé que ce secteur contribue à l'atteinte de l'objectif stratégique 3,3 du PNDES, « Promouvoir le commerce et l'expansion des industries de service à forte valeur ajoutée et créatrices d'emplois décents » et de l'axe 3 qui est de « Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ».

D'où la nécessité d'élaborer une politique de ce secteur qui comprend les transports, le commerce, les postes et télécommunications, les services financiers et la communication.

Pour booster davantage le secteur du « commerce et services marchands » et lui permettre d'atteindre ses objectifs en accord avec le référentiel de développement et en application avec l'un des principes directeurs de l'élaboration des politiques sectorielles à savoir, la participation et la responsabilisation, M. Sigué a indiqué que la rencontre a regroupé les acteurs étatiques, les collectivités, les secteurs privés et les partenaires techniques et financiers.

Ces acteurs, a-t-il expliqué, ont analysé la situation du secteur à travers le bilan des politiques et stratégies antérieures, examiné les acquis, les forces et les faiblesses par sous-secteur, et mis en place un mécanisme efficace de mobilisation du financement.

Ils ont aussi examiné et adopté la politique sectorielle 2018-2027. En outre, Issiaka Sigué a précisé que ce secteur participe à la production et va disposer d'ici à 2027 d'un commerce et services marchands capables de relever les défis tels que la valorisation et l'amélioration de la qualité des produits locaux afin d'être compétitifs sur le marché international, la professionnalisation et la modernisation des transports.

C'est ainsi que M. Sigué a précisé que le gouvernement a décidé d'appuyer les transporteurs en facilitant l'importation des ensembles articulés par une suppression des droits de douanes.