Angola: Luanda - Electrification de la municipalité de Viana atteint près de 70 pour cents

Viana, zone industrielle, est une des municipalités les plus peuplées de Luanda, hébergeant actuellement plus de deux millions d'habitants.

Parlant du projet d'électrification du district de Vila Flor, le directeur a souligné: "Les bases sont déjà montées, et un réseau de moyenne tension a été lancé, et il sera achevé pour supporter initialement les besoins des services administratifs locaux, d'un poste de Police et d'un Centre médical.

Toutefois, il y a encore des zones moins électrifiées, notamment les districts de Baia, à 30 kms du centre ville, les quartiers Dimba, Casa Branca, Tande et leur périphérie, la commune de Calumbo, les quartiers Mbanza Calumbo, Kakila et les alentours du siège municipal, a-t-il ajouté, précisant que le quartier Vila Flor était jusqu'ici considéré comme le moins électrifié.

Luanda — Près de 70 pour cent du territoire de la municipalité de Viana sont électrifiés, le courant électrique couvrant réellement les districts et les quartiers de cette banlieue de la capitale angolaise, a affirmé lundi le directeur local du secteur de l'Energie et des Eaux José António.

