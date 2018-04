Afrique: Flintlock 2018 - Unités africaines et occidentales renforcent leur interopérabilité

«Flintlock existe depuis 2005 en Afrique et offre une opportunité de collaboration entre forces africaines et occidentales. Cette participation à une formation commune s'inscrit dans une dynamique de faire avancer la paix, la sécurité et le respect des droits de l'homme », a-t-il soutenu.

Le major-général Hick a relevé que l'exercice vise aussi à renforcer les partenariats entre les forces d'opérations spéciales des pays africains et occidentaux et leur habileté à travailler ensemble sur les théâtres d'opérations.

Pour le major-général, J. Marcus Hicks, l'exercice multinational se passe au Niger, au Burkina Faso, et au Sénégal avec la participation d'une vingtaine de pays dont africains (8) et occidentaux (12). Au total 1500 forces armées y participent.

En présence de l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Burkina Faso, Andrew Young, du Chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de brigade Oumarou Sadou, du responsable du commandement des opérations spéciales pour l'Afrique, le major-général J. Marcus Hicks et des journalistes, unités maliennes et américaines ont démontré leur capacité à travailler ensemble face à la menace terroriste.

