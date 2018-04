Burkina Faso: L'ASFB garde les commandes du Fasofoot à l'issue de la 23e journée

L'Association sportive des fonctionnaires de Bobo (ASFB), victorieuse de l'AS SONABEL par 2 buts à 0 ce week-end à la faveur de la 23e journée du championnat national de football de première division, le Fasofoot, garde sa première place de leader.

Les Fonctionnaires de Bobo-Dioulasso ne veulent plus lâcher prise depuis qu'ils ont pris la tête du Fasofoot depuis la 17e journée. Les «Jaune et noir» ont électrocuté les Electriciens de Ouagadougou par 2 buts à 0 et maintiennent les 6 points d'écart d'avec sa dauphine, l'Etoile Filante de Ouagadougou (EFO).

Depuis 1966 l'ASFB n'a plus remporté le championnat burkinabè et compte bien réaliser ce rêve tant attendu. Tout est encore possible à 7 journées de la fin.

«Nous jouons sans pression et si nous venions à remporter le championnat ça sera un bonus car notre objectif au départ c'était le maintien», a déclaré le coach de l'ASFB, Oscar Barro.

Nous assistons également au réveil de l'ASFA-Y qui aligne deux victoires sur les deux dernières journées. Après sa victoire sur l'AJEB (Bobo) par 1-0 lors de la 22e journée, les «Jaune et vert» se sont offerts l'US Comoé par 4 buts à 1.

C'est l'attaquant de Bobo Sport, Aboubacar Traoré qui est à la tête des buteurs avec 10 réalisations, suivi de Cheick Djibril Ouattara (ASFB, 9 buts).