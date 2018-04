La Xe édition du tournoi de lutte traditionnelle de Pankélé s'est tenue, les 13 et 14 avril 2018 dans la commune de Toma. Après trois années d'invincibilité, Eloi Zerbo a perdu sa couronne au profit de Romaric Kawané. Il est le nouveau roi de l'arène.

Il y a maintenant une décennie que Pankélé, localité située à 15 kilomètres de Toma, rassemble des lutteurs des différentes contrées du pays, autour d'un tournoi de lutte traditionnelle. Organisée par l'association Konwoma des jeunes lutteurs de Pankélé, l'édition de 2018 s'est tenue, les 13 et 14 avril derniers.

Elle a regroupé des lutteurs venus des provinces du Nayala, de la Kossi, du Sanguié, du Boulkiemdé, du Gourma, du Poni, du Houet et du Kadiogo. Avec plus de 200 participants, ces lutteurs, pendant deux jours, ont démontré leur savoir-faire dans les deux types de compétitions que sont la lutte par catégorie et la compétition open.

Après trois années d'invincibilité, Eloi Zerbo n'est plus le maître des lieux. Il a passé la main à Romaric Kawané qui est désormais le nouveau patron de l'arène de Pankélé.

En finale, il a terrassé Zan Badi après la pause. Ils étaient 78 lutteurs à convoiter ce poste. Le vainqueur des trois dernières éditions, Eloi Zerbo, a jeté l'éponge, en demi-finale, face Zan Badi à la suite de blessure.

Chez les dames, en l'absence de Yvette Zié, Solange Sia est la nouvelle reine. La lutteuse de la province du Kadiogo n'a eu besoin que d'une minute pour terrasser Bakieliba Coulibaly du Poni. Dans les luttes par catégorie, il y avait chez les dames les 45 kg à 55 kg et les 56 kg et plus.

Chez les 45 kg à 55 kg, Marguerite Dié de Pankélé est venue à bout de Sabine Toni de Gossina dans un combat âprement disputé jusqu'au terme. Grâce à l'avertissement infligé à son adversaire du jour, la combattante de Pankélé est championne dans cette catégorie.

Chez les 56 kg et plus, Justine Toé de Nyon a eu pour adversaire en finale, Natacha Idiéné de Pankélé. C'est sans surprise que la lutteuse de Nyon est déclarée championne dans cette catégorie. Chez les hommes, les lutteurs ont été répartis dans quatre catégories.

Le titre de la première catégorie (56 à 65 kg) est revenu à Alex Faustin Ki de Niemié, victorieux de Lassina Badolo du Sanguié dans un combat d'un niveau acceptable.

La 2e catégorie (66 à 75 kg) a opposé en finale Aboubacar Go à Blaise Débé. Une très belle affiche qui a attiré l'attention de plus d'un. Blaise Débé, champion en titre et très expérimenté, ne s'est pas fait prier pour terrasser son adversaire.

Il conserve ainsi son titre dans cette catégorie. La 3e catégorie (76-85 kg) a mis aux prises Séraphin Toé de Niemié avec Drissa Zon de Bada en finale.

Le lutteur de Bada comme à l'accoutumée a mis en exergue son talent pour vaincre son adversaire dans un combat à sens unique. La dernière catégorie homme (86 kg et plus) n'a pas livré de combat en finale.

Suite au jet d'éponge de Eloi Zerbo par suite de blessure, Romaric Kawané est déclaré champion par forfait. Selon le président du comité d'organisation, Rufin Paré l'appréciation de cette édition est de taille au vu de la forte mobilisation.

«A cette édition, nous avons enregistré la province du Poni, une première au tournoi de Pankélé. C'est vraiment à saluer.

D'année en année, la compétition est en train de gagner en envergure et en mobilisation. Toute chose qui est à mettre à l'actif de tous ceux qui soutiennent ce tournoi. C'est l'occasion de remercier tous les donateurs et les partenaires». a-t-il laissé entendre.

Quant au parrain de l'édition, Prince Akim, la lutte est aussi bien une véritable passion en pays san et un héritage culturel qui mobilise et continue de drainer du monde. «L'an dernier j'étais là. Je ne m'attendais pas à être là cette année.

Mais grâce à Jaques Dala, un grand ami qui m'a fait honneur en m'invitant une fois de plus. Cette année je suis vraiment ébahi par la grande mobilisation. Je ne savais pas que les Samos allaient faire cet honneur à leur grand chef.

Je suis très content et je donne rendez-vous dans trois ans pour préparer des lutteurs mossé afin de venir remporter ce trophée. Je remercie les organisateurs qui œuvrent chaque année pour la réussite de l'évènement», a-t-il dit.

Après la compétition place aux récompenses. Dans la compétition open homme, le vainqueur a reçu le trophée, un tricycle et une enveloppe de 40 000 FCFA. Le finaliste malheureux s'est consolé avec une somme de 125 000 FCFA.

Chez les dames, la victorieuse est repartie avec une moto et une enveloppe de 40 000 FCFA. Quant à sa dauphine, elle s'est contentée d'une enveloppe de 125 000 FCFA.

Dans la compétition par catégorie, en dehors de la première chez les hommes (56 à 65 kg) ou le champion a reçu 40 000 FCFA laissant 30 000 FCFA à son dauphin, toutes les autres catégories hommes comme dames ont reçu 65 000 FCFA (les premiers) et 50 000 FCFA pour ceux classés deuxièmes.