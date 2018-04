Burkina Faso: SITARAIL - Des cheminots exigent l'application des sentences arbitrales

L'exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales… Plus »

Mais jusque-là, cela n'a pas abouti », a expliqué Moutaga Traoré. Comme attentes concrètes, les conférenciers souhaitent que leur employeur respecte la convention de concession de 1995 et qu'il répare le préjudice des licenciements abusifs et de suspensions injustifiées de contrats de travail.

Mais, a dénoncé le conseil du SYRECFER-BF, Me Jean Charles Tougma, SITARAIL fait de la « résistance abusive à l'ordre judiciaire » qui lui est donné de payer des droits aux cheminots burkinabè, de leur délivrer des documents et de reconstituer leur carrière.

Et de poursuivre que 19 d'entre eux du département des télécommunications ont été « abusivement » licenciés en décembre 2000 pour cause d'innovation technologique. Par ailleurs, l'éclatement en 2002 de la crise ivoirienne avait provoqué la suspension des contrats de tous les employés.

Des cheminots burkinabè de la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL), dont des retraités et ceux qui ont vu leur contrat de travail suspendu depuis 2002, interpellent les autorités burkinabè et la direction de ladite société sur leur situation socioprofessionnelle.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.