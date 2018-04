Burkina Faso: Présidence du Faso - Le comptable principal des matières installé

Le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Séglaro Abel Somé, pour sa part, a invité le comptable des matières de la présidence du Faso à travailler avec loyauté et intégrité afin de mériter la confiance que les hautes autorités ont placée en lui. Il a indiqué qu'il s'agit d'un challenge d'autant plus qu'il est le premier à occuper un tel poste.

La Secrétaire générale de la présidence du Faso, Chantal Boni a souhaité la bienvenue au nouveau comptable et lui a notifié quelques valeurs que tout employé de l'Etat doit promouvoir au sein d'une institution. Elle a cité, entre autres, l'honnêteté, le respect de la hiérarchie, la loyauté, la discrétion, le dévouement et le travail en équipe.

M. Sawadogo aura pour mission de tenir la comptabilité des matières de la présidence du Faso et de sa gestion rationnelle, participer à la réception des commandes publiques, certifier les factures, contrôler et viser les documents justifiant les mouvements des matières.

