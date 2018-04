Cote d'Ivoire/Algérie: Coupe de la confédération - L'Asec veut surprendre Belouizdad

Les champions de Côte d'Ivoire affrontent le représentant algérien cet après-midi, en match retour du tour de cadrage de la compétition.

Le stade du 20 août 1955 d'Alger sera, cet après-midi, (16 heures), le théâtre du choc entre le CR Belouizdad et l'Asec, en match retour du tour de cadrage de la Coupe de la confédération.

Avec une avance d'un but, les Mimos croient en la qualification, même s'ils s'attendent à une partie intense face au représentant algérien.

Arrivé samedi à Alger, Amani Yao et ses joueurs ont préparé avec beaucoup de sérieux ce match retour, sous le regard de Me Roger Ouégnin (PCA du club) qui a effectué le déplacement.

Les Mimos n'auront pas une partie de plaisir face au CR Belouizdad qui, elle également, ne jure que par la qualification pour la phase de poules de la compétition afin de sauver sa saison.

Les joueurs de Rachid Taoussi, à la lutte pour le maintien dans le championnat algérien, ont enregistré une précieuse victoire le week-end, ce qui les galvanise davantage. Mieux, le coach marocain peut compter, pour cette rencontre, sur le retour de certains titulaires absents au match aller.

Pour motiver davantage leurs joueurs, les dirigeants algériens ont promis également à chaque joueur une prime conséquente, en cas de qualification.

Mais il en faudra plus pour ébranler Diomandé Hervé, Yao Kouamé Alphonse, Gloudoueu Ange Baresi, Cissé Karim et autres gonflés à bloc. La qualification pour la phase de poules est à la portée de l'Asec qui fera prévaloir son expérience.

Depuis le début des joutes africaines, l'Asec a livré ses meilleures rencontres à l'extérieur, notamment un match nul (1-1) à Cotonou, face aux Buffles du Borgou du Bénin et une victoire (0-1) à N'Dola, contre Zesco de la Zambie.

La clé de cette rencontre pour les Mimos est d'inscrire ce but qui déstabilisera l'adversaire. « L'essentiel pour nous à Abidjan était de gagner sans prendre de but. Si nous réussissons à marquer un but en Algérie, l'adversaire sera obligé d'inscrire trois buts pour nous éliminer.

Jusque-là, nous avons montré que nous savons voyager et nous comptons le prouver une nouvelle fois. Nous serons à 11 contre 11 sur le terrain et nous devrons montrer que nous sommes des hommes », a indiqué Amani Yao, l'entraîneur Jaune et noir.

Il dispose dans son effectif de joueurs tels que le Togolais Komlan Agbegniadan et le Burkinabè Amed Touré qui sont capables de faire la différence face à n'importe quelle défense.