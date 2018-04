Burkina Faso: Kundé 2018 - Des vedettes de la musique et de la sape à l'affiche

Le comité d'organisation de la 18e édition des Kundé a animé, le lundi 16 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse sur l'état des préparatifs dudit évènement qui se tiendra, le vendredi 27 avril 2018, au palais des Sports de Ouaga 2000.

Dans le but de livrer des informations sur le vote sms Orange kundé du public et le plateau artistique de la 18e édition des Kundé 2018, le comité d'organisation a animé, le lundi 16 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse. Selon le commissaire général des KUNDE, Salfo Soré dit Jah Press, l'évènement se tiendra le vendredi 27 avril 2018 au palais des Sports de Ouaga 2000.

Les innovations de cette 18e édition des trophées de la musique au Burkina Faso ont été évoquées à cette rencontre avec la presse.

«Pour cette année, l'accent est mis, entre autres, sur la qualité des artistes invités, la parade des sapeurs africains tels que le Congolais Norbat de Paris, les Ivoiriens et la famille MACOCO. En plus, des 15 trophées, un Kundé d'honneur et un d'hommage seront décernés», a déclaré le commissaire général.

En ce qui concerne la tendance du vote sms Orange Kundé du public, Jah Press a souligné que le vote, débuté le 29 mars 2018, donne, actuellement 49,2% pour Habibou Sawadogo, 34, 01% pour Donsharp de Batoro et 16,79% pour Hawa Boussim. «La procédure de vote se fait en fonction du code de chaque nominé. Le code de Hawa Boussim est 1, 2 pour Donsharp de Batoro et 3 pour Habibou Sawadogo.

Pour voter, on compose *440 *code# ok et le vote se poursuit jusqu'à 30 mn avant la proclamation des résultats », a-t-il fait savoir. Quant au plateau artistique, le commissaire artistique, Papus Zongo, a indiqué que des artistes nationaux et internationaux ont été invités. «Cinq artistes burkinabè ont été conviés.

Il s'agit du Ballet national, Collectif Burkina Voice, Sana Bob, Frère Malkhom et Nathanael Minoungou. Les artistes étrangers sont au nombre de six, à savoir Fally Ipupa et Hiro (RDC), Charlotte Dipanda (Cameroun), Chidinma (Nigeria), Frost (RCI) et Nel Oliver (Benin)», a-t-il précisé.

Le prix d'entrée, selon la commissaire marketing et relation publique, Maguy Leslie Oka, est de 50 000 F CFA et l'achat d'une table 10 places coûte 500 000 F CFA. La vente des tickets, a-t-elle poursuivi, débutera le mardi 17 avril 2018 au siège des Kundé et à l'hôtel Laïco.