Burkina Faso: Journée de solidarité musicale - Un modèle d'engagement qui offre aux enfants vulnérables, l'accès à l'école et à la santé

L'idée selon Gartiéb Kolani, responsable exécutif d'ADS+, est née de la nécessité de maintenir les actions au profit du bien-être des communautés démunies en général et en particulier, les orphelins et enfants malades ou en situation de grande précarité du fait du VIH/Sida.

Ainsi depuis la première édition, cet évènement original fonctionne grâce aux soutiens de nombreux acteurs. Notamment des artistes, des bénévoles, les entreprises, institutions publiques etc.

«La 4è édition a eu pour ambition de financer non seulement la scolarité mais aussi la prise en charge médicale des enfants infectés et/ ou affectés ou rendus vulnérables par le VIH pour le compte de l'année académique en cours. Les fonds permettront d'accompagner environ 300 orphelins et enfants.

Il était aussi question d'inciter la population et en particulier les jeunes scolaires, citoyens de demain, à plus de tolérance, de partage et de solidarité en faveur des OEV par le biais de la musique, de la collecte de fonds et des dons divers», rappelle Gartiéb Kolani.

Convaincu qu'il est vital pour le bien-être des bénéficiaires de continuer l'œuvre, ADS+ travaille davantage à faire de cet évènement une réelle source d'autofinancement pour assurer et pérenniser le paquet et services à l'endroit des populations vulnérables et marginalisées.

C'est donc avec optimisme que l'association lance la 5è édition du concert de solidarité qui se tiendra au cours de la dernière semaine du mois de mars 2019 à Ouagadougou.

Pour ce faire, ADS+ lance un appel aux entreprises, aux institutions publiques, partenaires au développement, pour entretenir cet espoir en accompagnant cette initiative.

Elle invite également toute personne qui nourrit cette envie d'être utile, à participer à cette aventure généreuse et pleine d'émotions en devenant bénévole au sein de l'association. Pour cette édition, ce sont plus de 201 enfants qui seront accompagnés et 275 enfants soit 204 familles qui bénéficieront de divers dons.