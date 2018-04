Madagascar: Ankadivato - Meurtre d'un ressortissant français, un individus incarceré à Tsiafahy

Selon les informations émanant de la police qui se charge de l'enquête, le suspect âgé de 21 ans, n'est autre qu'un ami et parent de parenté de la victime. En effet, il connait bien les habitudes de la dernière. Durant son interrogatoire, il a reconnu son acte qu'il affirmait avoir été commandité par six individus. Selon ses aveux, ces derniers l'avaient rencontré avant son entrée dans la maison de ce ressortissant français pour l'ordonner a commettre ce crime en échange de sa vie. Terrifié par cette menace, il affirme avoir été obligé d'exécuter leur ordre. Il a alors assené un coup de couteau dans la tête de la victime avant de s'échapper. Blessé, son cible est tombé à terre.

