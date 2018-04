Madagascar: Ny Voanio - Clarisse s'en est allée, « On ne peut pas t'oublier »

Le groupe a prévu célébrer ses 40 ans de scène, mais le sort en a décidé autrement ! Clarisse s'en est allée rejoindre la fratrie. Le leader du groupe Ny Voanio a succombé de ses maladies à l'âge de 70 ans

« Je ne peux pas t'oublier mon amour, je ne peux pas te chasser de mon cœur, sans penser à toi même pour un jour, je ne peux pas t'oublier ! »Avec ce refrain, c'est sa voix qui vient tout de suite à l'esprit. Elle, c'était Clarisse, la grande figure du groupe Ny Voanio. Une voix qui se taira à jamais car elle a perdu la bataille contre le diabète, qui a engendré d'autres maladies. D'après Iandry Andrianjatovo, son fils ainé, Clarisse a été diagnostiqué diabétique il y a cinq ans. Plus tard, elle avait également une insuffisance rénale. Elle a vécu ses dernières heures sur le lit d'hôpital de Morafeno Toamasina. Une perte considérable pour ces amateurs des chansons des années 60.

Leader du groupe fondé en 1965, Clarisse Sahondrarisoa Rasoloharilala a composé une grande partie du répertoire de la formation. Certes, elle a fait ses heures avec ses sœurs, mais la voix de Clarisse donnait incontestablement le ton au Ny Voanio. Parmi les tubes, l'on se souvient de ces « Ramez ramez », « Satria », « Ranomasina ». Son inspiration, elle la puisait dans la vie courante et la nature. Pour elle, la langue de Molière lui a permis de mettre des mots sur les émotions et les sentiments, d'où le succès de ses titres auprès du public francophone.

Fibres nostalgiques. Si Ny Voanio a connu ses moments de gloire vers les années 60, elle et ses sœurs ont été sollicitées pour réveiller les fibres nostalgiques et faire revivre leurs morceaux de temps en temps. Leur dernière apparition remonte en 2014. Au fils des ans, elles se faisaient plus rares sur scène, néanmoins, elles ont toujours participé aux concerts et spectacles nostalgiques pendant lesquelles, elles partageaient l'affiche avec les grosses pointures comme Dear Henri, Salomon, ou encore Ny Railovy. Plus tard avec sa sœur Monique, elle a passé le flambeau à leurs neveux et nièces en mettant en point Ny Zana-Boanio.

Laissant derrière elle, 4 enfants et des petits-enfants, la veillée funèbre se tient aujourd'hui à l'Hôtel de ville de Tomasina avant un hommage à la Fjkm Betela Tanambao Toamasina. L'inhumation se fera vendredi, au caveau familial à Amorondria Namehana Antananarivo. Ce qui est certain c'est qu'on ne l'oubliera pas.