Madagascar: Jules Etienne - Marc Ravalomanana - Une alliance semblable à celle de Poutine et Medvedev !

Au beau fixe ! L'alliance et la relation entre Jules Etienne et Marc Ravalomanana semblent se consolider.

En effet, en marge de la béatification de Lucien Botovasoa à Vohipeno le week-end dernier, on a appris qu'une rencontre secrète a eu lieu entre les deux hommes. A cet effet, aucune information n'a filtré. Pourtant, tout porte à croire que la rencontre en question a été axée sur la présidentielle de cette année ; d'autant plus qu'ils ont d'ores et déjà déclaré publiquement leur candidature, et comptent arriver à la tête du pays.

Du style russe. Selon une source proche du dossier, Jules Etienne et Marc Ravalomanana ont décidé d'adopter une formule : « la formule Poutine-Medvedev » pour reprendre les termes de cette source. En effet, l'hypothèse est que les deux hommes - avec leur soutien réciproque - unifient leur électorat et gouvernent le pays à l'instar des deux dirigeants Russes Vladmir Poutine et Dmitri Medvedev. Il est donc, normal que si Jules Etienne remporte la présidentielle, Marc Ravalomanana sera le Premier ministre. Et réciproquement. Sauf, faudrait-il voir et prendre en considération tous les paramètres constitutionnels et légaux qui permettent de concrétiser cet idéal.

Des précédents. Notons qu'une relation saine et renforcée existe entre Jules Etienne et Marc Ravalomanana. Elle ne date point d'aujourd'hui mais de 2014. En effet et à titre de rappel, c'est le parti Tim qui a proposé Jules Etienne au titre de Premier ministre. En retour, même si ce dernier n'a pas été nommé locataire de Mahazoarivo, en étant à la tête du ministère de l'Industrie, il a pris, immédiatement la défense de l'entreprise Tiko face aux différentes « attaques » du régime en place. Mais pour diverses raisons, notamment politiques, il a été limogé. C'est aujourd'hui que les deux hommes ont décidé de remettre en marche ce tandem pour l'intérêt supérieur de la Nation.

Soutien. Par ailleurs, a-t-on appris, toujours de cette source, que nombreux politiciens ont déjà affiché leur soutien à ces deux personnalités. C'est le cas de Tsaranazy Jean Emile, Johasy Eléonore et quelques proches de l'ancien président Zafy Albert qui n'ont pas hésité à appuyer Jules Etienne. Mais ce n'est pas tout. L'ancien ministre de l'Industrie bénéficie également de l'appui de l' « Ampanjaka du Grand Sud Est » et d'autres régions des côtes. Pour ce qui est de Marc Ravalomanana, il ne faut pas nier « la fidélité » des Hauts-Plateaux lesquels composent même la grande partie de son électorat. Tout comme l'appui d'une frange de l'église protestante où il est indéfectiblement favori.

Réconciliation ? Partant de ce constat de fait, force est de reconnaitre que si les partis Tim de Marc Ravalomanana et Mafi de Jules Etienne s'allient, ils rassembleront de nombreuses voix qui finiront par concrétiser la formule Poutine-Medvedev, et bien évidemment, si c'est permis et par la Constitution, et par les lois électorales en vigueur. En parallèle, des indiscrétions révèlent qu' « une alliance entre le Tim et le Mapar serait également probable ». Bien que contre-nature, une alliance, une coalition pour éliminer politiquement le Hvm ne revêtent en rien un caractère extraordinaire. Des analystes arguent que, l'éventuelle alliance entre le Tim et le Mapar pourrait s'agir d'une « esquisse de réconciliation nationale ». Une histoire à suivre.