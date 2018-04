Madagascar: Une manifestation en passe d'être interdite

On apprend que l'OMC va se réunir ce jour pour envisager les mesures à prendre à cette occasion. On se rend donc compte que les autorités ne veulent pas déroger à leurs habitudes, c'est-à-dire interdire tout rassemblement de nature politique. Ce genre d'attitude n'est plus de mise dans le contexte actuel après ce qui s'est passé ces derniers temps à l'assemblée. Les députés de l'opposition veulent expliquer dans les détails, le contenu des lois électorales qui ont été votées.

Ce sont des élus décidés à exercer leur droit et à accomplir leur devoir qui ont décidé d'organiser cette rencontre avec leurs électeurs. Cela entre dans leur attribution qui est de faire un rapport à la population. Ils n'ont donc pas besoin d'en demander l'autorisation à la préfecture. Ils vont pouvoir le faire sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Mais le préfet fort de ses prérogatives veut qu'une demande en bonne et due forme lui soit adressée. Il a tenu à préciser qu'elle devait parvenir cinq jours avant la tenue de la manifestation.

Les députés Tim et MAPAR d'Antanana rivo ont décidé de rencontrer ceux qui les ont élus, samedi prochain. C'est une pratique tout à fait normale de la part de ces élus qui veulent faire un rapport à leurs électeurs. Leur décision a été annoncée vendredi dernier lors de la réunion qui s'est tenue au Panorama. La CUA leur a offert le parvis de l'Hôtel de Ville pour cette manifestation. Mais apparemment, le préfet ne l'entend pas de cette oreille et a déjà émis des réserves.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.