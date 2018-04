Madagascar: RFC / Ti'kino - « De plus en plus de participants », selon Thomes Lesourd

Au fil des années, ça a évolué. Pour cette séance, on en compte 60. Et puis, aujourd'hui, je ne suis plus seul sur le coup. Les réalisateurs en compétition me donnent main forte. Ce qui nous amène à un meilleur résultat, de meilleurs films au final ». Pour découvrir le fruit du travail de ces Luck Razanajaona et Hamy Ratovo en devenir, rendez-vous ce vendredi 20 avril au Jardin d'Antaninarenina !

« Le ti'kino est la création de films en dehors des compétitions officielles et du système de production, sans les désagréments d'argent ou de censure. C'est basé sur l'entraide. Pendant les quelques temps qui nous sont donnés, on confronte les participants à la réalité du terrain. La première fois que j'ai animé le Ti'kino, il y a dix ans, il y avait très peu de participants.

