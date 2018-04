Madagascar: Football-Coupe de la CAF - Vers une sortie par la grande porte

Tout Mahajanga attend avec impatience le match retour de Fosa Juniors de ce mercredi contre l'Aduana Stars du Ghana. Le mot d'ordre tant du public que des joueurs est de laver l'affront de ce score sévère de 6 buts à 1.

Fosa Juniors est fin prêt pour son match de la Coupe de la Confédération. La toute dernière marche avant les matches de groupe et ce que cela suppose de grosses primes à gagner. Mais une dernière marche très difficile avec les 5 buts à remonter sans en encaisser un seul. Une remontada comme on l'appelle, et que le tout Mahajanga appelle de tous ses vœux.

La question, une fois qu'on descend sur terre, n'est pas de se qualifier mais bien de tenter de sortir par la grande porte par une victoire même par la plus petite des marges.

Car on ne retiendra que la manière avec ce sursaut d'orgueil de Dax et ses camarades. Un bonheur qui ferait au moins oublier ce naufrage du match aller.

L'équipe qui s'entraîne au stade Alexandre Rabemanjara devant une foule énorme, ne ménage pas ses efforts pour tenter de mettre en place une tactique offensive capable de mettre à mal cette équipe ghanéenne. Et avec le soutien du 12e homme, une victoire malgache reste possible. Il suffit d'y mettre un brin de volonté et un zeste de courage...