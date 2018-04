Madagascar: Blueline - Pour une valorisation de la culture malgache

Les opérateurs de télévision payante rivalisent de créativité pour attirer la clientèle. Pour Blueline Madagascar, la rencontre des films courts (RFC), l'événement culturel de ce mois d'avril est une occasion de démontrer sa politique de proximité. L'entreprise a en effet conclu un partenariat avec les organisateurs de la RFC pour se rapprocher d'avantage du public. « La culture est un élément essentiel de la société et la soutenir est un moyen de réaliser sur la terrain notre politique de proximité » déclare Abdul Azis Ouedraogo, le Directeur Vente Grand public de Blueline. A cet effet, Blueline diffuse quotidiennement depuis hier et jusqu'au 7 mai une sélection de films courts en compétition. « La diffusion se fait sur la chaîne n°1 de Blueline TV à 7h30, 12h et 19h30, disponible depuis le bouquet « Découverte ». Ce sera des moments pour savourer et vivre quelques moments des RFC sans oublier de voter le film court préféré pour le fameux prix national Zébu d'or national ».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.