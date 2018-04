Madagascar: « Ny hiranay fahiny » au CCesca - En souvenir du bon vieux temps !

Ils étaient les Steph Rambi, les Ken, les Elidiot et les Kix des années 50 ! Des chanteurs, des tombeurs en nœud papillon qui faisaient tourner la tête des jeunes demoiselles de l'époque.

Aujourd'hui, ils sont devenus grands-pères, voire des arrières grands-pères mais sont toujours aussi passionnés. On ne dit effectivement jamais adieu à ses premières amours. Pour Gaston Andrianony, Biry (un des piliers du groupe Railovy), Henri Ratsimbazafy et Salomon, la musique a fait et fera toujours partie de leur vie, de leur histoire. Et pour tous ces gens qui les ont connus jeunes, qui les ont adulés et ont toujours été aux premières loges quand ils donnaient des concerts, ils restent leurs idoles. Et même s'ils ne se produisent plus que très rarement, ils continuent de les apprécier et d'écouter leurs chansons, chez eux. En souvenir du bon vieux temps, pour faire plaisir à tous les amoureux des chansons des années 50 mais surtout pour rendre hommage à ces grands hommes de la chanson malgache, See you & Best Pro ont décidé d'organiser un concert en leur honneur au CCesca le 29 avril.

Hommage. « Ils ont fait leur temps. Leurs chansons ne sont plus d'actualité mais qu'importe, ils étaient et resteront des légendes de la musique tananarivienne. Pour tout ce qu'ils ont accompli, nous avons décidé de leur donner l'occasion de ressentir à nouveau cette sensation de bonheur et de plénitude sur scène. Leur donner cette opportunité tant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard ». Le 29 avril, ce quatuor d'octogénaire va donc investir le CCesca pour se remémorer et rappeler la belle époque. Gaston Andrianony n'est effectivement plus tout jeune, il vient de fêter ses 82 ans. Henri Ratsimbazafy et Biry vont tous les deux sur leurs 84 ans et le benjamin Salomon, lui a moins de 80 ans mais il sera à l'affiche. A l'animation, on retrouvera Nini Kiaka qui n'est autre que le fils de Gaston Andrianony. « Ny hiranay fahiny » au CCesca, un évènement qui s'annonce plein de surprises !