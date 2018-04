Madagascar: Golden Business Center Alarobia - Un nouveau centre de visas pour la Chine

Les demandeurs de visa pour la Chine n'auront plus à se rendre à Nanisana avec l'ouverture du Centre VFS Global à Alarobia

A partir du 20 avril 2018, les demandes de visa pour la République Populaire de Chine seront externalisées à travers VFS Global.

Un Centre de demande de visa pour la Chine ouvrira ses portes le 20 avril prochain au Golden Business Center, au rez-de-chaussée du Bâtiment B, à Morarano Alarobia. Il sera géré par VFS Global, un grand spécialiste mondial de l'externalisation et des services technologiques pour les gouvernements et les missions diplomatiques. Avec le lancement de ce nouveau centre, Madagascar devient le 138e pays d'opération de VFS Global qui avait traité plus de 167 millions de demandes au 31 mars 2018 sur les cinq continents. Les opérations mondiales de VFS Global sont certifiées ISO 9001 : 2008 pour le système de gestion de la qualité ; ISO 27001 : 2013 pour le système de gestion de la sécurité de l'information ; et ISO 14001 :2004 pour le système de gestion de l'environnement.

Exception. C'est dire que le processus de demande de visa pour la République Populaire de Chine se fera dans un environnement sécurisé avec un niveau de service élevé, et un personnel formé professionnellement et parlant les langues locales ainsi que le mandarin. Les horaires d'ouverture du Centre seront plus longs pour mieux servir les demandeurs de visa qui n'auront plus à se rendre, à compter du 20 avril prochain, à l'Ambassade de Chine. A l'exception des titulaires de passeport officiel et des demandeurs de visa pour Hong Kong qui continueront à déposer leurs dossiers à Nanisana.

Services. Le nouveau centre de demande de visa pour la République Populaire de Chine offrira plusieurs services, entre autres, un site web dédié pour un accès facile aux informations relatives aux types de visa, la documentation requise ; un service de photocopie ; un centre d'appels dédié et assistance électronique pour répondre aux questions et suivre le statut des demandes ; le paiement des droits de visa uniquement en espèces et en monnaie locale. A propos, les 18 et 19 avril 2018, les demandeurs peuvent bénéficier des services du Centre de Demande de Visa pour la Chine à Madagascar sans avoir à payer les frais de service obligatoire pour le dépôt de leurs demandes.