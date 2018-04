Madagascar: BFV Société Générale - Une banque tournée vers le développement durable

Parmi les participants au Salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement qui s'est déroulé la semaine dernière au Mining Business Center d'Ivato, la BFV Société Générale a, une fois de plus démontré qu'elle est une banque universelle intervenant dans tous les secteurs pour le développement.

La participation de la BFV Société Générale a en tout cas, aidé à atteindre l'objectif de ce salon. A savoir : favoriser la synergie entre toutes les parties prenantes dans le domaine minier, énergétique et financier.

Développement durable. S'appuyant sur sa large présence historique dans 19 pays d'Afrique, le groupe Société Générale a placé le développement durable du continent africain au cœur de ses priorités stratégiques. « Le groupe s'engage à jouer un rôle moteur avec les acteurs du secteur privé et public dans le développement bas carbone de l'Afrique, notamment dans le domaine des infrastructures énergétiques, indispensables à la croissance économique durable de ces pays. Cette dynamique, appui au développement de l'Afrique, s'ancre dans les engagements historiques de la banque aux côtés de partenaires locaux et internationaux tels que les fonds d'impact ou les programmes internationaux de soutien aux PME locales. Elle vise un développement durable et à impact positif conçu dans un cadre collaboratif et inclusif »

Transformation positive. Dans le prolongement des engagements de transformation positive, BFV-Société Générale marque une nouvelle étape dans sa politique volontariste en faveur des entreprises qui amorcent leur transition énergétique, tout en poursuivant la réduction des émissions liées à ses propres activités. « Afin d'accompagner ses clients dans le financement d'une économie en transition énergétique, nous nous positionnons en tant que partenaire de confiance à apporter sous la forme de conseil et de financement, notre contribution au secteur des énergies renouvelables - un secteur sur lequel, le groupe Société Générale figure parmi les leaders mondiaux. Le groupe Société Générale annonce qu'elle se fixe comme objectif de contribuer à lever un fonds de financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020 ». L'offre consolidée en matière de « Finance Durable et à Impact Positif » au sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs participera à l'atteinte de ces objectifs. BFV-Société Générale en tant que filiale du groupe, s'engage aussi localement. Elle veut renforcer son rôle de pionnier dans la définition de la Finance à Impact Positif, qui constitue une réponse au financement des Objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies, soutenant ainsi l'impact positif des activités de ses clients.

Conseillers dédiés. Pour en revenir au Salon des Mines, la BFV Société Générale y a présenté différentes offres de cash Management et de Trade Finance spécialement adaptée aux entreprises du secteur minier. Le Cash Management est un ensemble de produits et services en synergie qui sont regroupés pour faciliter votre quotidien bancaire local et international : Offre Terminal de Paiement Electronique (TPE) ; accompagnements administratifs avec les entités d'import et export (GasyNet... ) ; virement de salaire ; outil de gestion de comptes accessible partout à tout moment. Quant au Trade Finance, elle regroupe les services d'achats différés, le China Desk et ses produits FINASIA ainsi que des solutions de crédit à l'importation et à l'exportation. Pour ces produits les services qui sont aux normes internationales, la banque met à la disposition des clients, des conseillers clientèles dédiés.