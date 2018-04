Madagascar: Association Lafatra - Franc succès de la conférence-débat sur le «bon leader»

Réveiller les jeunes à ce qu'ils prennent leurs responsabilités en tant que citoyens malgaches. Leur donner les outils nécessaires afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. Tels ont été les objectifs principaux de la conférence-débat axée sur les caractères du «bon leader» qui s'est tenue au grand amphi de la faculté DEGS ou Droit Économie, Gestion et Sociologie de l'université d'Antananarivo. Organisé le 14 avril 2018 dernier, l'évènement était l'occasion pour les initiateurs et les presque 400 jeunes qui ont répondu à l'invitation d'échanger leurs perceptions sur les valeurs et principes relatifs au «bon leader». Une initiative qui a porté ses fruits étant donné les échanges de paroles dans une atmosphère d'engagement, de passion et de réelle envie de changer les choses dans le pays.

