Burkina Faso: Rôle des syndicats au Burkina

Loin s'en faut. Ce n'est pas pour rien que dans la plupart des pays, les syndicats sont considérés comme des partenaires sociaux, tant ils jouent un rôle de veille et de contre-pouvoir. Seulement, on a parfois l'impression que certains tirent trop sur la corde, oubliant que, comme le relève le SG de la CSB, « s'il n'y a pas de paix sociale, il n'y aura pas de syndicalisme ». Sachons donc raison garder. Car, nous avons tous une responsabilité devant l'histoire.

Car, telles que les choses se passent aujourd'hui, très peu de Burkinabè savent que les syndicats, en plus de défendre les intérêts moraux et matériels de leurs membres, sont d'abord et avant tout des acteurs du dialogue social. Ils jouent un rôle considérable dans le maintien de la cohésion sociale, si bien qu'il ne vient à l'esprit de personne de contester l'importance de leur existence.

Bien outillées, ces femmes regroupées en coopérative de transformation de produits agro-alimentaires, pourront, à leur tour, transmettre leur savoir-faire à d'autres. Ce qui pourrait contribuer à la lutte contre la pauvreté à travers surtout la pratique d'activités génératrices de revenus. Franchement, si tous les syndicats pouvaient s'inspirer de cet exemple de la CSB, le Burkina Faso s'en porterait mieux. Mais au lieu de cela, beaucoup passent le temps à faire dans la surenchère quand ils ne font pas croire qu'ils sont les plus puissants. Certes, revendiquer fait partie des droits d'un syndicat, mais cela ne devrait pas occulter la responsabilité sociale des uns et des autres.

