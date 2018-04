Mali/Nigeria: Le Djoliba ne crie pas encore victoire

Après son succès (1-0) au Nigeria, le Djoliba accueille ce mercredi le Mountain of Fire and Miracles FC au stade Modibo Kéïta. En jeu une place en phase de poules de la Coupe de la Confédération Total.

L'entraîneur du Djoliba, Fanyiri Diarra, a prévenu ses joueurs: "Ce n'est pas gagné. Après avoir encaissé un but chez lui, le club nigérian, MFM FC, va être animé d'un esprit de revanche et sera dans l'obligation d'attaquer et de nous mettre en difficulté.

A nous de ne pas tomber dans le piège et d'aborder la rencontre dans le même état d'esprit que celui qui était le nôtre à Lagos. On a les moyens de gérer le match".

Une vision de la partie largement partagée par le capitaine Seydou Diallo.

« L'objectif est de se qualifier. On est sur la bonne voie. A nous de garder la même lucidité que celle qui nous avait guidée à l'aller. Mais attention, les barrages sont un rendez-vous assez spécial.

C'est une sorte de quitte ou double et même avec un but d'avance, et même avec l'avantage, si c'en est réellement un, de jouer à domicile rien n'est jamais définitivement acquis. Il faut se battre jusqu'au bout. On s'est bien préparé en l'absence de compétition dans les jambes».

Le Djoliba aura contre lui son absence de compétition. Comme tous les clubs maliens (Stade Malien, Real et Onze-Créateurs) - d'ailleurs tous éliminés des deux épreuves interclubs le dernier représentant de son pays est toujours dans l'attente d'un coup d'envoi du championnat national dont on ne sait quand il aura lieu.