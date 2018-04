Sénégal: Les chefs de Cellules Aéroportuaires Anti-trafics africaines en conclave à Dakar

Selon elle, le projet a pour objectif de renforcer les capacités des agences d'application de la loi travaillant au sein des aéroports en matière d'interception et de détection de drogues et autres produits illicites, ainsi que des passagers à risque élevé, parmi lesquels les combattants terroristes étrangers, dans les pays d'origine, de transit et de destination.

Avant d'ajouter que cet évènement a lieu sous la présidence de M. Pierre Lapaque, Représentant Régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, M. Joaquion Gonzalez-Ducay, Ambassadeur de l'UE, M. George Hodson, Ambassadeur de Grande Bretagne et Mr. Christophe Bigot l'Ambassadeur de France représenté par Mr. Michel Gindroz, Conseiller douanier régional à Dakar.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.