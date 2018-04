Valoriser les richesses culturelles et touristiques du pays des Hommes intègres, tel est l'objectif poursuivi pour les organisateurs de cette deuxième édition du festival les nuits Djongo qui se veut un cadre de réflexion autour des stratégies à définir afin de pérenniser les valeurs culturelles.

Aux dires des conférenciers, la parade des différentes troupes traditionnelles dans les artères de la ville qui convergeront vers la place Nimaro de Pô, lieu désigné pour le spectacle, sera l'activité inaugurale du festival.

«Elle consiste à faire défiler dans les artères de la ville de Pô les troupes guerrières et de danses avec les artistes modernes qui vont prester pendant le festival» a dit le directeur du festival, Aly Bilgo.

Cette 2e édition alliera tradition et modernité, tam-tam et flute, jeunes et vieux. Et le directeur artistique du Festival, Bil Aka Kora, de préciser que l'objectif du festival les nuits Djongo est de promouvoir le tradi-moderne et faciliter le brassage culturel.

A l'en croire, c'est ce qui justifie la mise en œuvre de «gros efforts» pour offrir de «vraies conditions de scènes aux artistes à Pô en dehors des grandes villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou».

A en croire le directeur du festival, pour cette édition, toutes les prestations se feront en live pour le bonheur des 15 000 festivaliers qui viendront du Burkina Faso, du Ghana et des pays amis et frères.

En plus des prestations et des visites touristiques, il y aura des conférences sur le thème du Festival «Jeunesse et citoyenneté active: Défis et perspectives».

Comme innovation pour cette année, il fait noter la présente conférence de presse, l'implication des 5 communes de la province du Nahouri, l'ouverture du festival à d'autres artistes, la présence de la troupe de Léo, l'implication des masques.

«Chaque commune de la province du Nahouri viendra exposer sur les potentialités touristiques et culturelles de sa commune» indique le directeur du Festival.

Plusieurs artistes et troupes sont attendus lors de cette 2e édition. Il s'agit notamment de Solo Dja Kabaco, Smokey, Awetou, Nourat Zoma, Mai Lingani, Dezy Frank, la troupe de danse de Kaya, des masques et bien d'autres artistes.

Cette édition 2018 est placée sous le patronage du ministre de la Culture des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, avec les co-parrainages du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation Siméon Sawadogo et de Achille De Yagui dit le Baron.