Burkina Faso: Bouclier du Golfe - Le président du Faso assiste au défilé de clôture

L'exercice militaire multilatéral coordonné et exécuté par les forces spéciales… Plus »

L'Arabie Saoudite est le pays initiateur de cet exercice et a fourni le plus gros effectif pour ces manœuvres. Le Royaume est sur un registre de leadership dans la région du golfe, et ambitionne compter dans la géostratégique mondiale.

L'exercice proprement dit a débuté le 27 mars 2018, et s'est décliné en un exercice en salle ou CPX, et en un exercice sur le terrain, qui a regroupé l'ensemble des forces qui étaient présentes, du 1er au 05 avril.

Le « Bouclier du Golfe » est un exercice multinational qui a regroupé plus d'une vingtaine de pays et qui met en scène l'ensemble des forces armées.

C'est à une majestueuse parade des forces terrestres, aériennes et navales, que l'illustre assistance composée de plusieurs chefs d'Etat a eu droit, sous le regard satisfait du prince héritier et ministre de la défense, Mohamed Ben SALMAN.

