Sénégal: Le banquier sénégalais Djibel Ndao DG de Diamond Bank jette l'éponge

L'opération de rachat des filiales Diamond Bénin, Diamond Togo, Diamond Côte d'Ivoire et Diamond Sénégal, s'est effectuée via un consortium amené par la société de gestion de filiales, Manzi Finances SA, actionnaire principal du Groupe NSIA, qui a acquis un total de 1.985.000 actions de Diamond Bank SA, représentants 97,07% de son capital.

De plus en plus, on souffle dans les couloirs des 4 filiales, l'existence d'un véritable vent de malaise, avec la montée en puissance de la fille du richissime entrepreneur, Janine Diagou qui fait la pluie et le beau temps. Confidentiel Afrique révélait il y a quelques semaines la saignée suite à la cascade de départs de certains hauts responsables de NSIA.

