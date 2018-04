Sénégal: Collision entre deux bus de transport en commun à Tattaguine - 6 morts et 63 blessés enregistrés

Non sans relever que le gouvernement compte, d'ici 2020, réduire de 35% les accidents de la route, dont 4554 cas faisant 600 décès par an, soit 2 morts par jours, sont enregistrés durant les trois dernières années.

D'ailleurs, présidant la cérémonie de lancement de cette campagne qui prend fin ce mercredi 18 avril, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, avait annoncé l'effectivité de la mise en place du permis à points pour tous à partir du mois de juillet prochain.

Nous avons été alertés peu après une heure du matin et aussitôt nos agents et notre ambulance ont été mobilisés pour rallier le lieu de l'accident en vue de venir en aide aux victimes à bord de ces deux bus», a expliqué le commandant de la 32e compagnie des Sapeurs-pompiers de Fatick, le capitaine Cheikh Tidiane Sy Ndiaye, qui a dirigé les opérations de secours avec ses agents, dans l'APS.

