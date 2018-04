Sénégal: Procès pour apologie pour terrorisme - Le Cemga, le patron de la section de recherche et la commissaire Abdoulaye Diop cités à témoins

L'avocat de l'Imam Aliou Ndao, Me Moussa Sarr a demandé hier, lundi 16 avril, au président du tribunal, de faire comparaitre le Chef d'Etat-major général des Armées (Cemga), le patron de la Section de recherche de la Gendarmerie et le commissaire-chef divisionnaire, Abdoulaye Diop, à titre de renseignement concernant des propos où des actes de procédure qu'ils ont eu à accomplir dans le cadre de la poursuite de leur client pour apologie du terrorisme. Mais, dans sa décision, le tribunal a finalement rejeté cette demande.

L 'avocat de l'Imam Aliou Ndao, Me Moussa Sarr a réclamé hier, lundi 16 avril, la comparution de certaines hauts responsables des Forces de défense et de sécurité devant le Tribunal de grande instance hors de classe de Dakar statuant en matière criminelle dans le cadre du procès pour apologie du terrorisme opposant le ministère public à l'Imam Aliou Ndao et ses co-accusés.

Il s'agit du patron de l'Armée nationale, le Chef d'Etatmajor général des Armées (Cemga), le général Cheikh Guèye, du patron de la Section de recherche de la Gendarmerie, le Chef d'escadron, Issa Diack et le commissaire-chef divisionnaire, Abdoulaye Diop.

Prenant la parole à la reprise de l'audience, dans le cadre de cette affaire, après la suspension observée le jeudi dernier, l'avocat a demandé au président du tribunal, Samba Sall, de faire comparaître ces officiers supérieurs à titre de renseignement concernant des propos où des actes de procédure qu'ils ont accomplit dans le cadre cette affaire.

À propos des deux derniers cités (le Chef d'escadron, Issa Diack et le commissaire-chef divisionnaire, Abdoulaye Diop), l'avocat de la dé- fense, soulignant que le procureur utilise sans cesse des mots que ces derniers auraient prêtés à leur client qui les réfutent devant la cour, a indiqué que «leur comparution, à titre de simple renseignement est nécessaire pour la manifestation de la vérité».

«Nous avons constaté, pour l'essentiel, que le parquet fait référence aux déclarations faites à la Police et à la Gendarmerie. Donc, nous demandons la comparution du Chef d'escadron Issa Diack et du commissaire-chef divisionnaire, Abdoulaye Diop, qui ont diligenté l'enquête».

Concernant le Cemga, le Général Cheikh Guèye , Me Moussa Sarr demande qu'il soit entendu par rapport aux propos qu'il aurait tenu lors du 3e Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité, en violation de son droit de réserve sur une affaire pendant devant la justice.

«Le chef d'État-major général des Armées a fait une communication devant les responsables de l'Armée française pour ne se prononcer que sur cette affaire.

Il doit être entendu». Invité à se prononcer sur ces demandes, le parquet s'est opposé en précisant, pour la première requête, que l'accusé, imam Ndao, n'a pas été encore entendu. «N'allons pas plus vite que la musique, attendons l'interrogation d'Imam.»

Poursuivant son propos, il ajoute: «les dispositions du Code de procédure pénale nous disent que les procès-verbaux (PV) d'enquête ne valent qu'à titre de renseignement. Sous ce rapport, je ne vois pas l'intérêt de faire venir ces officiers. Car, quel que soit le contenu de ces PV, la loi vous dit que vous pouvez les écarter», a-t-il fait noté au tribunal.

Dans sa décision rendue à la reprise de l'audience, après la suspension de la mi-journée, le tribunal a rejeté toutes les demandes estimant, au sujet des procès-verbaux que ces derniers ne valent qu'à titre de simple renseignement et que leur contenu peut être dé- battu. S'agissant de la comparution du Cemga, le tribunal a estimé qu'il «ignorait la teneur de ses déclarations qui ne font pas partie du dossier»

COUVERTURE DES AUDIENCES DU PROCÈS IMAM ALIOU NDAO PAR LA PRESSE : Me Massokhna Kane réclame l'interdiction de la publication des débats

Prenant la parole à la suite de son confrère, Me Moussa Sarr qui avait sollicité la comparution du Cemga, Cheikh Gueye, du patron de la Section de recherche, Issa Diack et du commissaire divisionnaire, Abdoulaye Diop, Me Massokhna Kane a réclamé l'interdiction de la publication des débats.

S'adressant aux membres de la cour, la robe noire a déploré la manière dont la presse fait le compte de ce «procès extrêmement important, dans un contexte particulier». «En parcourant la presse, les développements présentent notre client comme un dangereux criminel.

Cela n'est pas acceptable, au nom du principe sacro-saint du respect de la présomption d'innocence. Ce procès est extrêmement important, il ne faut pas que les étrangers pensent que le Sénégal a de dangereux criminels, tant que votre tribunal n'a pas pris sa décision.

La publicité des débats porte atteinte à l'honorabilité des accusés. En vertu de l'article 256 du Code de procédure pénale, je demande au tribunal d'agir.»

Invité par le tribunal à donner son avis sur cette demande, le maître des poursuites, Aly Ciré Ndiaye, a demandé son rejet en considérant que «si un accusé estime que les propos relatés tendent à porter atteinte à son honneur, il n'a qu'à user des prérogatives que lui offre la loi en saisissant la justice».

Dans sa décision, rendue en début d'après-midi à la reprise de l'audience après la suspension de la mi-journée, le tribunal a rejeté cette demande en précisant que «ni lui ni son président ne dispose de pouvoir ou prérogative d'exercer un contrôle sur le contenu de la presse».

LA PREMIERE EPOUSE DE MAKHTAR DIOKHANE A LA BARRE POUR APOLOGIE DU TERRORISME : Amy Sall plaide non coupable

Première épouse de Makhtar Diokhané, Amy Sall a réfuté hier, lundi 16 avril, être impliquée dans des actes de terrorisme.

Devant la barre du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, statuant en matière criminelle dans le cadre de l'affaire relative à l'apologie du terrorisme, Amy Sall a dit qu'elle n'a jamais reçu directement de l'argent des mains de son mari

Troisième prévenue à être auditionnée devant le tribunal lors de l'audience d'hier, lundi 16 avril, Amy Sall, la première épouse de Makhtar Diokhané, née en 1988, est une mariée et sans enfant.

À l'image des autres accusés, elle est également poursuivie, entre autres, pour actes de terrorisme par association de malfaiteur en relation avec une entreprise de terroriste, actes terrorisme par menace ou complot, menace à la sécurité, financement du terrorisme et blanchiment de capitaux.

À la barre, elle a nié les charges retenues contre elle. La coépouse de Coumba Niang a déclaré ignorer totalement les raison des séjours à l'étranger de son mari ou encore la provenance des sommes d'argent de ce dernier. «Il ne m'a jamais dit le motif de ses voyages.

Il m'avait une seule fois dit qu'il allait au Nigéria pour donner des cours en arabes. Il ne m'a jamais non plus envoyé de l'argent durant ses sé- jours à l'étranger.

À son retour du Nigéria également, il ne m'a rien donné». Interpellée par le procureur sur les déclarations de sa coépouse, Coumba Niang, au sujet de la somme de 500 euros que Diokhané a laissé et qu'elle lui aurait remise, elle ajoute: «quand il (Diokhané) repartait au Nigeria, il ne m'avait rien laissé. Il ne m'a jamais donné directement de l'argent.

Les 500 euro, c'est Coumba qui me les a donnés. Elle m'a dit que Makhtar a laissé de l'argent et qu'elle allait me donner un montant pour payer mes soins».

A la question pourquoi votre mari a remis l'argent à Coumba Niang et non à vous qui êtes sa première épouse, du président du tribunal, elle répond: «je n'en sais rien. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est toutes les deux ses epouses qu'il a procédé ainsi».

Pourquoi, Coumba Niang ne vous a rien dit à propos de l'argent que votre époux lui a remis», revient à la charge le juge Samba Sall ?

«Quand je lui ai posé la question, elle m'avait dit que Makhtar lui avait dit de ne rien dire à personne à propos de cet argent», rétorque Mme Diokhané qui précise n'avoir reçu de sa coépouse, pendant le temps de voyage de leur époux, que 500 euros et les montants des deux téléphones portables.

Aux interpellations de son avocat, Me Bamba Cissé qui lui a demandé si elle trouvait normal, en tant Sénégalaise, qu'une femme se mette à demander à son mari l'origine de son argent ou encore émette des suspicions quand celui-ci lui annonce un voyage, elle réplique par la négative, tout en précisant, par ailleurs, qu'elle n'a jamais donné de l'argent à qui que ce soit de la part de son mari. Elle a également nié avoir des connaissances sur le Salafisme ou le Wahabisme.

Devant la barre, Amy Sall a aussi nié connaitre ses co-accusés, exceptés son époux, sa coépouse, Coumba Niang et Abu Omar a qui elle avait remis les 200.000 F Cfa reçu de Coumba Niang pour l'achat de ses deux téléphones portables.

Auparavant, prenant la parole, le substitut du procureur de la Ré- publique, Aly Siré Ndiaye a interpelé la prévenue sur certains de ses propos dans le procès-verbal d'enquête relatifs à sa coépouse notamment lorsqu'elle disait: «quand les choses ont commencé à se gâter, Coumba Niang a voulu me confier l'argent, mais j'ai refusé».

Amy Sall a catégoriquement démenti avoir tenu de telles déclarations. «Je n'ai jamais fait de telles déclarations parce que je ne savais pas que Coumba détenait de l'argent»