Sénégal: Dr Saïdou Diallo, gynécologue - «Le cancer du col de l'utérus est traitable, mais...»

interview

Le cancer du col de l'utérus continue de faire des ravages chez la gent féminine. Il se positionne comme le premier cancer chez la femme, au Sénégal.

C'est quoi le cancer du col de l'utérus ?

Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules du col de l'utérus. Il est causé par un virus qui se transmet par voie sexuelle à savoir le papillomavirus humain ou HPV (human papillomavirus).

Les cellules du col de l'utérus subissent parfois des changements qui rendent leur mode de croissance ou leur comportement anormal. Des modifications qui peuvent aussi causer un état précancéreux.

Comment se développe le cancer du col de l'utérus ?

On a vu que c'est une maladie qui occupe chez la femme le premier cancer au Sénégal. Il se manifeste entre 5 à 15 ans après l'apparition de lésions précancéreuses.

Il se développe de manière sournoise. La personne porteuse du virus ne sent rien pendant une certaine période. Cependant, dès que les signes commencent à apparaitre, il se trouve que la maladie a déjà fini son processus.

Comment éviter la maladie ?

En faisant le dépistage, on peut éviter la maladie. Au niveau du centre de santé Gaspard Kamara, nous avons préconisé de voir les femmes qui n'ont rien, qui ne ressentent aucune douleur, afin de les dépister.

Pour ces femmes, elles n'ont pas encore commencé le processus qui conduit au cancer et c'est une manière pour nous de lutter contre cette maladie.

Il y a aussi le frottis qui n'est pas accessible à toutes. Cependant, des méthodes de dépistages de la maladie existent.

Elles sont performantes et gratuites pour celles qui le désirent. Et ce sont des méthodes qui permettent de dépister et de traiter la malade sur le champ, si elles présentent des lésions précancéreuses.

A défaut, on donne rendez-vous dans 3 ou 5 ans. L'une des méthodes est disponible et pratiquée chez-nous. Et, si tout est normal, on peut ne pas l'avoir pendant cette période (3 ou 5 ans) et l'avoir ultérieurement à savoir dans cinq ans.

Une patiente peut-elle guérir du cancer du col de l'utérus ?

Le cancer du col de l'utérus est une maladie traitable, que l'on maitrise bien. Mais, le problème est qu'elle se développement paisiblement. Dès que les signes commencent à apparaître, c'est que la maladie a déjà fini son processus.

C'est pourquoi, on a du mal à traiter les patientes parce qu'elles nous viennent à un stade très avancé. Pour éviter d'en arriver là, les médecins préconisent le dépistage précoce.