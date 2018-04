Sénégal: 7eme plan d'actions du G6 / Deux semaines de mouvement - L'impasse totale

Ils avaient promis une réponse à la hauteur de l'affront commis par les autorités lors de la répression de leur marche nationale à Ziguinchor. Les syndicats dits représentatifs réunis dans le cadre du G6 frappent fort avec leur 7ème plan d'actions étalé sur deux semaines. En plus d'appeler à une marche nationale à Diourbel, le mercredi 25 avril, les syndicats invitent les enseignants à boycotter les cours dans le privé longtemps épargné par les mouvements des enseignants. A quelques semaines des examens nationaux, on est toujours dans l'impasse.

Réprimés à l'occasion de la marche nationale qu'ils ont organisée à Ziguinchor, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs (G6) ont exprimé fortement leur colère à travers un nouveau plan d'actions annoncé hier, lundi 16 avril, au terme d'une réunion.

Le G6 composé notamment du Saemss, du Cusems, du Sels, du Sels/A, l'Uden et du Snelas/Fc ont décrété un mouvement de deux semaines.

Pour aujourd'hui, mardi 17 avril, les enseignants sont invités à une présence négative, en plus d'un port de brassage rouge. En plus des assemblées générales, le G6 annonce un débrayage les mercredi 18 et jeudi 19 avril. Le jour suivant, notamment le vendredi 20 avril, une grève totale. La semaine suivante, le G6 enchaine dès lundi et mardi respectivement le 23 et le 24 avril, avec un débrayage à partir de 9 heures, plus des assemblées générales départementales.

Les syndicats appellent leurs militants à une marche nationale à Diourbel, le mercredi 25 avril et une grève totale le jour suivant, jeudi 26 avril. Décidés de poursuivre la lutte pour le respect des accords, le G6 répond, soutiennent certains d'entre eux, à une exigence de la base de continuer la grève, malgré une médiation du Khalife général des tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour et une proposition du chef de l'Etat de porter l'indemnité à 25 000FCfa.

L'Inter-cadre annonce 72 heures

L'inter-cadre composé du Grand cadre des syndicats d'enseignants (Gcse), de l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants (idee) et de l'unité syndicale pour une éducation de qualité (useq), a annoncé son 7ème plan d'actions. Les camarades de Oumar Waly Zoumarou comptent observer une grève de 72 heures à compter d'aujourd'hui, mardi 17 avril jusqu'au jeudi 19 avril, du préscolaire au moyen secondaire. Le boycott des compositions et toutes les évaluations, des cellules d'animations pédagogiques et la rétention de notes sont de rigueur. Ils exigent l'augmentation substantielle de toutes les indemnités notamment celles du logement d'enseignement et le respect de tous les accords signés.

A quelques mois des examens nationaux, l'école publique est dans une impasse totale, au grand dam des élèves et parents, bailleurs de l'éducation.