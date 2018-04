Pour lui, ceux qui ont initié l'Appel de Seydina Limamou Lahi ne sont plus en vie mais, malgré tout, sa commémoration reste une tradition toujours perpétuée. Cette continuité est une preuve que l'Appel a tout son sens et continuera à être célébré.

Appelant à plus de tolérance, Seydina Issa Laye, plaide pour que les pesanteurs sociales ne soient plus à l'origine de la migration de beaucoup de jeunes qui, acculés dans leurs familles, font très souvent de la migration irrégulière une échappatoire.

Dans son allocution hier, lundi 16 avril, à l'ouverture de la commémoration du 138e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi, le coordonateur de l'Appel à jugé que chercher à résoudre ce problème est beaucoup plus important que tout le débat agité sur les rapts et kidnappings d'enfants notés ces dernières semaines.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.