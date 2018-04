Gabon: Amé Césaire - Hommage au père de la Négritude, dix ans déjà !

document

17 avril 2008-17 avril 2018 dix (10) ans que le père de la Négritude, Aimé Césaire s'en est allé pour l'au-delà.

Les amis de la littérature et les amoureux des belles plumes, lui rendent hommage en ce jour anniversaire de sa disparition. Car de tous les écrivains antillais ,Césaire est en Afrique noire,le plus connu et le plus aimé.Son génie a marqué,marque et marquera les générations et les générations.De son Cahier d'un retour au pays natal au Discours sur le colonialisme,Aimé Césaire est resté ce défenseur des sans voix,le défenseur de ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir.La Rédaction de Gabonews ne voulait pas être en marge de ces hommages. Un poème lui est dédié, Césaire le nécessaire.

Nègre, tu es

Hommage te soit rendu, Aimé Césaire

Cela est pour nous, aussi nécessaire.

Digne et fier fils de la Martinique.

Tu as bien aimé et chérit l'Afrique.

Tu es Aimé Césaire l'immortel,

Aux chefs d'œuvres éternels.

Ton verbe est une fournaise.

Tu as su plier la langue française

Et cela à ton vouloir dire.

Nul n'a pu le contredire.

Quand tu parles, la langue française sourit

En te lisant, nous sommes nourris

Ardent défenseur des sans voix

Tu as combattu les hors la loi

Avocat de la race de ceux qu'on opprime

La puissance de tes œuvres l'exprime

Les morts ne sont pas morts

L'au delà t'a convié, il n'a pas tort

Le trépas a eu raison de toi, pas de tes pensées

Tes œuvres les ont véritablement récompensées

Repose en paix dans ta demeure, ta tombe

Tu restes pour les opprimés, une colombe

Nègre, tu demeures !

TSONGAS MBICKA

Dans la même rubrique