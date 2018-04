Sénégal: Procès Imam Ndao et co-accusés - Abdou Aziz Dia, alias Abu Jaber donne les raisons de sa présence au nigeria

Revenant ensuite sur leur trajet, il a informé le tribunal qu'ils sont passés par le Mali pour débarquer à Diffa, une région frontalière du Niger, située à l'extrême et non loin du Nigeria, considérée comme un des fiefs de Boko Haram.

Invité par le tribunal à revenir sur l'itinéraire de son voyage et les activités qu'il a mené durant son séjour au Nigéria, l'accusé a informé avoir fait le voyage de Dakar à Kaolack avec Cheikh Ibrahima Bâ, une connaissance du daara qu'il fréquentait et qu'il a vu le jour de son départ pour le Nigéria, au moment de quitter.

LE PERIPLE SENEGAL NIGERIA, VIA LE MALI ET LE NIGER

Mais, je lui avais dit qu'il y a des guerres dans ces pays. Mais, il m'a dit que ces guerres ne concernaient qu'une seule partie et que là où il m'a recommandé d'aller, il n'y a rien. En plus, il m'a aussi dit que même s'il m'arrivait quelque chose, par accident, je serais un martyre».

«À l'université, des amis m'avaient informé qu'en Mauritanie, on dispensait gratuitement l'enseignement islamique et il n'était pas difficile de trouver du travail.

