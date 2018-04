Sénégal: Sortie de crise sur le parrainage - La socièté civile demarche les familles religieuses

La société civile est décidée à en arriver à un consensus entre la majorité présidentielle et l'opposition autour du projet de loi sur le parrainage. Une délégation composée d'Alioune Tine de la Raddho, du professeur Malick Ndiaye, de Mignane Diouf du Front social, de Babacar Ba du Forum du justiciable entre autres personnes était hier, lundi 16 avril, à Touba.

« On était venu rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour l'informer sur la situation actuelle qui prévaut dans notre pays.

Nous lui avons fait part des points de désaccord qui existent autour du projet de loi sur le parrainage entre la mouvance présidentielle et l'opposition et qui va réviser la Constitution et modifier également le Code électoral », a déclaré Babacar Ba du Forum du Justiciable.

Et d'ajouter : « On lui a fait comprendre que l'opposition a fait des concessions parce qu'au début, elle demandait le retrait pur et simple du projet de loi mais, aujourd'hui, elle dit que si le gouvernement suspend le processus, elle est prête à venir négocier ».

En effet, avant cette rencontre avec l'opposition, la société civile avait été reçue au Palais par le président de la République, Macky Sall.

« Quand la société civile avait rencontré le président de la République pour lui dire de surseoir au projet de loi, il avait catégoriquement refusé et il a posé comme condition que si l'opposition veut négocier, ça va porter sur les mécanismes », informera Babacar Ba.

La société civile a ainsi sollicité des prières de la part du Khalife général des Mourides. « Il nous a promis qu'il ne va ménager aucun effort pour que la paix puisse régner », a fait savoir le président du Forum du Justiciable.

Il faut noter que la société civile rencontre aujourd'hui l'Archevêque Benjamin Ndiaye pour ensuite rendre visite au Khalife général des Tidianes à Tivaouane dans l'après-midi. Et elle animera, instamment, un point de presse pour faire l'état des lieux.