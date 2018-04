Sénégal: Depistage du cancer du col de l'utérus - Les femmes entre ignorance et negligence

Et de poursuivre: «le besoin est tellement important que quand on organise des séances de dépistage (gratuit), les femmes répondent massivement.

Un coût qui décourage et qui amène certaines femmes à se barricader sur leur sort. «La prise en charge du dépistage du cancer du col de l'utérus, n'est pas à la portée des petites bourses. C'est très cher et ça n'encourage pas», a avancé Juliette Sarr, une autre dame du quartier des HLM.

Certes, ces dernières années, on parle de dépistage du cancer de col de l'utérus, du sein, mais je pense que c'est le personnel soignant très proche de la population qui doit porter le combat et faire de telle sorte que celles qui ont les moyens puissent aller faire le frottis.

Comme cette dame, beaucoup de ses paires se trouvent dans cette situation. Le manque de communication entre le personnel soignant et les malades est une des causes de cette ignorance.

Donc je n'éprouve pas le besoin d'aller en faire (dépistage). Et autre chose, il y a la sage-femme qui est là, si rien ne va, elle va me référer dans un autre hôpital. Et, comme elle ne dit rien, je crois que je me porte bien», a-t-elle conclu.

Pour cette dame trouvée dans une structure de santé des HLM, le cancer du col de l'utérus, c'est du nouveau. «Je fais mes visites pré et post-natales et c'est fini. Je n'ai jamais fait de dépistage du cancer du col de l'utérus.

Plus précisément, elle prend naissance dans la première couche de la muqueuse qui porte le nom d'épithélium. Cette maladie très sournoise se développement et touche beaucoup de femmes.

