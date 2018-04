Nigeria: Coopération militaire - Le Nigeria abrite un sommet Afrique-Etats-Unis

Des militaires de plusieurs pays du continent participent, du 16 au 19 avril à Abuja, à la réunion des forces terrestres africaines afin de renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

La conférence d'Abuja, sur le thème « L'unité est la force : combattre les défis de sécurité de l'Afrique », vise à rassembler la haute hiérarchie militaire des pays du continent « pour un dialogue franc » sur la sécurité, selon un communiqué de l'armée américaine. « Le sommet permettra aux dirigeants militaires des pays africains de renforcer les relations existantes, développer de nouvelles stratégies pour relever les défis de sécurité sur le continent et renforcer la coopération dans le domaine des équipements », a affirmé le chef d'état-major de l'armée nigériane, le lieutenant-général Tukur Buratai.

Des chefs militaires de pays africains tels que l'Angola, le Cameroun, l'Egypte, le Kenya, le Rwanda, d'Europe et d'Amérique prennent part à ce sommet, où les menaces jihadistes contre le continent seront particulièrement évoquées, depuis les shebab à l'est jusqu'à Boko Haram à l'ouest, en passant par Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali et au Niger. Des exercices de démonstration militaire, y compris l'exercice de tir et l'utilisation de la pyrotechnie, sont également inscrits au programme de cette grand-messe.

Ce sommet est le plus grand rassemblement de hauts dirigeants militaires africains sur le continent. Il offre aux pays la possibilité de partager leurs expériences sur le terrorisme mondial et de forger une approche commune pour combattre les menaces et les crimes transnationaux, tels que la prolifération des armes légères et le terrorisme.

La rencontre est organisée par l'Armée nigériane en collaboration avec le commandement de l'armée américaine en Afrique. Les Etats-Unis avaient intensifié leur présence militaire dans plusieurs pays d'Afrique, pendant les mandats du président Barack Obama. Une politique poursuivie par son successeur, Donald Trump. Peu avant d'être limogé en mars, le secrétaire d'Etat américain, Rex Tillerson, venait de terminer une tournée dans cinq pays d'Afrique, au cours de laquelle il avait promis l'assistance militaire de Washington.