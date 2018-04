Seychelles: Les Seychelles prévoient d'installer le premier projet solaire flottant d'utilité publique d'Afrique

Une nouvelle compagnie de croisières a annoncé que son navire d'expédition - The Silver Discoverer… Plus »

M. Imaduwa a déclaré que si ce projet fonctionne vraiment bien, l'opportunité de le reproduire est énorme et les terres restées disponible après ces installations d'énergie renouvelable pourraient être utilisées à d'autres fins. Le directeur général ajoute que "l'autorisation de construire a déjà été demandée et le projet devrait être achevé en 2019."

L'accord prévoit l'installation d'un système PV solaire sur l'île Curieuse - un parc national proche de Praslin, la deuxième île la plus peuplée et 41 écoles aux Seychelles.

Un autre grand projet concernant le système photovoltaïque solaire est celui d'un accord signé entre le ministère de l'Environnement, du Changement climatique et de l'Energie et le département chinois de la Commission nationale du développement et de la réforme du changement climatique.

La nouvelle usine de production de glace solaire fait partie d'un projet sur l'utilisation des panneaux photovoltaïques solaires afin d'améliorer les installations des pêcheurs de Bel Ombre et renforcer la sécurité dans ce qui est considéré comme le plus grand port de pêche artisanale des Seychelles dans une communauté villageoise .

