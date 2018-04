Ile Maurice: Bébé mort-né - Le rapport génétique correspond à 100 % au couple Tranquille

Cependant, Jason et Virginia Tranquille ne comprennent pas comment leur avocat et la police n'ont pas été mis au courant de la publication du rapport en question. Par rapport aux craintes liés aux risques de trafic d'enfants, le ministère rassure «qu'il n'existe pas de tels cas dans les hôpitaux publics».

Mais ce mardi 17 avril, par le biais d'un communiqué, le ministère de la Santé vient confirmer les craintes des parents. Ainsi, les autorités confirment que le bébé mort-né est celui du couple Tranquille. «Selon les tests ADN effectués par le Forensic Science Laboratory, le rapport génétique du bébé et du couple Tranquille correspondent à 100 %. Ce qui fait que l'enfant était bel et bien le leur contrairement à ce qu'ils avaient déclaré dans la presse au moment des faits.»

Celui-ci a mis en exergue un rapport du Forensic Science Laboratory et a révélé que le bébé, mort-né le 9 janvier, était bel et bien le leur. Une éventualité que les parents avaient du mal à accepter, d'autant plus que lors de sa grossesse, Virginia Tranquille avait appris qu'elle attendait un garçon. Toutefois, c'est une petite fille mort-née qui a été placée dans ses bras.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.