Angola: Les journalistes devraient valoriser les engagements de l'Exécutif

Luanda — Les professionnels des médias devraient valoriser dans l'exercice quotidien de leur activité les engagements pris par l'Exécutif, garantissant une information plurielle, indépendante, exempte et responsable, en accordant une attention particulière au reportage en tant que genre fondamental.

C'est ce qu'a affirmé mardi le directeur de Communications institutionnelle du Ministère de la Communication Sociale, Eduardo Magalhães, à l'ouverture du séminaire régional de reportage journalistique, qui a lieu jusqu'à 17 de ce mois à Luanda , destiné aux professionnels de Bengo, Cabinda, Zaire et Luanda.

Selon Eduardo Magalhães, qui parlait au nom du ministre de la Communication Sociale, João Melo, le but du reportage est est d'informer sur un sujet, ce qui ne veut pas dire qu'il est nécessairement lié aux sujets du moment.

"Je parle principalement des reportages de chaque organe suggéré à partir des rédactions avec une enquête sur les données, des entretiens avec des témoins et des experts, et une analyse détaillée des faits qui aboutiront sûrement à une bonne histoire", a-t-il soutenu.

Eduardo Magalhães a dit que le choix du reportage journalistique pour cette formation réside fondamentalement pour sa fonction sociale et sa pertinence pour la facilité des actions descriptives, et pour aborder les problèmes de manière globale.

Il a appelé à cette occasion tous les participants à considérer cette formation comme une opportunité, car sa meilleure utilisation peut ouvrir un champ de travail salutaire pour développer avec une curiosité journalistique aiguë.

À son tour, le directeur du Cefojor (Centre de formation des journalistes), Joaquim Paulo, a considéré le reportage comme un genre important à ce stade du développement du pays.

Il a soutenu sa déclaration en disant que le reportage est la meilleure façon de raconter des histoires avec des détails informatifs, permettant de raconter une histoire avec un fil conducteur qui est un fait et toutes les incidences positives et négatives à ce sujet.

"Une histoire doit avoir une introduction, un développement éditorial et une conclusion, et cette hypothèse n'est possible que lorsque vous avez un agenda, quand nous nous documentons pour le travail que nous allons présenter au public", a-t-il dit.

Initiées à la fin du mois de février dernier, dans une promotion du ministère de la Communication Sociale, avec l'exécution du Centre de formation des journalistes (Cefojor), des actions similaires ont déjà eu lieu dans les régions Centre (Huambo, Bié, Cuando Cubango, Benguela et Cuanza Sul), Nord (Malanje, Cuanza Norte et Uíge) et Est (Moxico, Lunda Norte et Lunda Sul. Après Luanda, elles seront réalisées dans la région Sud, avec la participation des provinces de Cunene, Huíla et Namibe.

En marge du programme de formation de journalistes, le ministre de la Communication Sociale, João Melo, fera jeudi prochain, un communiqué destiné aux vice-gouverneurs des quatre provinces, directeurs provinciaux de la Communication Sociale et aux responsables des bureaux de communication institutionnelle et presse (GCII).