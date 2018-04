Angola: Le pays participe aux réunions de printemps aux Etats-Unis

Luanda — Une délégation angolaise dirigée par le ministre des Finances, Archer Mangueira, assiste aux réunions de printemps des institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international et le Groupe Banque mondiale), qui se dérouleront du 16 au 22 juillet à Washington, aux États-Unis.

Durant une semaine, la délégation angolaise participera à diverses réunions statutaires du FMI et du Groupe Banque mondiale, ainsi qu'à des séminaires techniques et à des rapports sur les perspectives de l'environnement macroéconomique mondial et régional.

Selon une note de presse parvenue mardi à l'Angop, au cours de l'événement, Archer Mangueira tiendra des réunions avec les hauts fonctionnaires des départements du FMI et de la Banque mondiale et avec des investisseurs internationaux, organisés par des banques d'investissement et des partenaires tels que les banques VTB, HSBC, Deutche Bank et Goldman Sachs.

Parmi les investisseurs, il y a ceux liés à la prochaine opération d'émission d'obligations d'État sur les marchés financiers internationaux, poursuivant et consolidant la courbe de revenus des obligations angolaises.

Ces rencontres visent à mettre à jour le cadre macro-économique national, avec un accent particulier sur le plan macro budgétaire et d'endettement, l'évolution récente de la politique monétaire et de change et du système financier du pays, basés sur le programme de stabilisation macro-économique, assurant un dialogue régulier avec les investisseurs internationaux et garantir de nouvelles opportunités pour l'économie nationale.

En plus de ces réunions, Archer Mangueira participera également à la conférence de presse des ministres africains des Finances, prévue pout samedi 21 avril. Lors de cette conférence, à laquelle seuls quatre ministres africains assisteront, l'Angola aura l'occasion de partager avec les médias internationaux et le grand public les développements économiques récents et les efforts déployés pour accélérer la mise en œuvre du programme de développement du pays.

Pour cet événement, font partie de la délégation angolaise, le gouverneur de la Banque Nationale d'Angola (BNA), José Massano, le secrétaire du Président de la République pour les questions économiques, Ricardo Viegas d'Abreu, le Secrétaire d'Etat de la Planification, Neto Costa, entre autres individualités du pays.