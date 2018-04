Angola: L'APN défend l'augmentation de l'investissement social dans le pays

Luanda — L'Alliance patriotique nationale (APN) a recommandé à l'Exécutif angolais une augmentation de l'investissement social entre le public et le privé pour promouvoir des infrastructures sociales, les programmes de développement local, les services de base d?éducation, santé et assistance sociale.

La recommandation a été faite par le Secrétariat du Bureau politique de l'APN, réuni lundi à Luanda, sous la direction de son président, Quintino de Moreira.

Dans le communiqué de la rencontre parvenu mardi à à l'Angop, l'APN préconise la promotion de la capacité des citoyens à choisir consciemment les meilleures options politiques, sociales et économiques, pour avoir une vie de plus en plus digne, en assurant une plus grande participation aux processus de décision et dans la résolution des problèmes du pays.

Le document souligne que le développement économique durable du pays nécessite d'élargir et de diversifier la base productive, d'accroître la productivité et d'améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques.