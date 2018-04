Afrique: Coupe de la CAF - Le CR Belouizdad à 90 minutes de la phase de poules

Le CR Belouizdad tentera ce mardi à domicile de renverser l'Asec Mimosas de Côte d'Ivoire pour espérer valider son billet pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF, à l'occasion des 16es de finale bis (retour).

Au match aller, les Algérois se sont inclinés sur le score de 1 à 0 et gardent intactes leurs chances de qualification à la phase de poules. La Coupe de la CAF a redonné des couleurs au CRB. L'équipe était complètement perdue depuis le début de saison, il fallait attendre cette compétition pour voir les joueurs retrouver leur énergie et le plaisir de jouer au foot.

Même les dirigeants qui n'étaient pas assez optimistes par rapport aux chances du club sur le plan continental se sont désormais remis à rêver ; ils veulent que ce périple africain aille le plus loin possible. Il suffit donc aux Belouizdadis de gagner par deux buts d'écart pour valider leur billet au prochain tour de la Coupe de la CAF. Le Chabab, qui reste sur une victoire en déplacement face au MC Oran (2-0) en championnat, devra sortir le grand jeu pour marquer et éviter d'encaisser, ce qui serait fatal pour les joueurs de l'entraineur marocain Rachid Taoussi.

Interrogé par nos confrères de competition.dz sur ce qui pourrait faire pencher la balance du côté du CRB, Rachid Taoussi déclare : «En plus de tous les réglages tactiques qu'on devrait prendre en compte et faire en sorte qu'ils soient bien appliqués, nos supporters seront notre atout, comme par le passé. Le CRB est un grand club parce qu'il a un passé glorieux d'un point de vue footballistique et parce que également, il possède un public en or qui aime beaucoup son club.

Donc, pour ce match, on s'attend à voir nos supporters venir en grand nombre pour nous soutenir jusqu'au bout depuis les tribunes. Ils font notre plaisir et on leur promet de leur faire plaisir sur le terrain et leur offrir une qualification à la phase de poules. Ce qui sera historique pour le CRB et aidera sans nul doute le groupe à prendre confiance davantage.»

Pour ce qui est de la lecture de la rencontre de ce mardi, Taoussi déclare : «Bien sûr, je ne dois pas trop m'étaler sur ce sujet ou donner des détails, mais je peux dire qu'on doit être prudents face à l'ASEC Mimosas. On a affaire à un adversaire redoutable contre lequel on ne peut nous permettre des moments de flottement tactique. Je veux dire par là que nos lignes de jeu doivent être très solidaires et qu'elles jouent en parfaite harmonie.»

Bien évidement pour se qualifier, le CRB doit marquer au moins deux buts sans en encaisser aucun. Pour Taoussi, la mission de marquer des buts ne sera pas la mission des attaquants uniquement. « Tout le monde doit savoir marquer », souligne le coach avant de poursuivre : «Dans ce genre de rencontres, on doit savoir concrétiser nos occasions de but, et cette mission, ce sont tous les joueurs qui doivent savoir l'accomplir. On doit bien finir le maximum d'actions devant les buts.»