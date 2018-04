Nigeria: Henry Onyekuru - Le Nigérian est tout proche d'un retour

Henry Onyekuru est proche d'un retour à la compétition. Le Nigérian a retrouvé la pelouse ce lundi. Il a pu s'entraîner collectivement sans soucis apparents. Mais il n'est pas encore prêt à jouer. Le match contre le Standard est évidemment trop tôt pour le joueur. Vanhaezebrouck l'entraineur d'Anderlecht s'est exprimé sur la situation du Nigérian.

« Onyekuru ne s'est entraîné qu'une seule fois avec nous après 5 mois d'absence. Et en partie seulement en plus. C'est beaucoup trop tôt donc (pour le match au Standard ndlr.). On a encore l'espoir de le voir pendant ces play-offs mais ce n'est pas certain », a indiqué le coach du RSCA ce mardi en conférence de presse.

Henry Onyekuru, quant à lui, s'est exprimé via son compte Twitter. « Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont rendu mon rétablissement possible. L'équipe médicale, le staff et les docteurs d'Everton pour leurs soins et leurs installations. Je veux aussi remercier Anderlecht et les supporters fantastiques pour leur soutien et leur foie en moi durant cette période. »

Les matches retours des play-offs semblent être son objectif avant la Coupe du Monde.