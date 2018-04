Burkina Faso: CFOP - Alassane Bala Sakandé chez son professeur

Le Président de l'Assemblée nationale (PAN) du Burkina Faso, Alassane Bala Sakandé a rendu visite au Chef de file de l'opposition politique burkinabè (CFOP) ce mardi 17 avril 2018 à Ouagadougou.

Le Président de l'Assemblée nationale (PAN), Alassane Bala Sakandé a effectué une visite de courtoisie chez le Chef de file de l'Opposition politque, Zéphirin Diabré.

«J'avais une dette envers le Chef de file, car après mon élection à la tête du Parlement, il est venu me rendre visite et m'encourager pour ma nouvelle fonction», a déclaré le Président de l'Assemblée nationale. Et d'ajouter qu'il lui était redevable et c'est ainsi qu'il a demandé à aller le voir.

Alassane Bala Sakandé a confié, qu'en tant que cadet et élève, c'était de son devoir d'aller lui demander conseils et bénédictions. «C'est un ainé, c'est un professeur et j'ai beaucoup à apprendre de lui.

Au-delà de nos divergences politiques, on est tous des humains. En tant que président de l'Assemblée, je ne suis pas dans l'incivisme, je dois respecter mes ainés et ceux qui m'ont donné le savoir», a-t-il signifié.

Les deux hommes ont également discuté des problèmes de la Nation au cours de l'audience. Le président de l'Assemblée n'a pas voulu en dire plus sur les sujets qui ont alimenté leurs échanges. Il a fait savoir qu'il a profité de l'occasion pour découvrir où se situe le CFOP.

Quant au Chef de file de l'Opposition, Zéphirin Diabri, il a remercié le PAN pour son geste de courtoisie en effectuant le déplacement au CFOP.

«Ca été l'occasion pour moi de revoir une personnalité que je connais depuis très longtemps et d'échanger sur un certain nombre de sujets, même si on n'est pas rentré dans le fond des choses».

Il a souligné que ce tête à tête lui a permis aussi d'apprécier le travail que fait l'Assemblée nationale sous la direction d'Alassane Balla Sakandé et de préciser la manière dont l'opposition parlementaire va continuer à jouer sa partition.

Le Chef de file de l'opposition politique sera reçu par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré le jeudi 19 avril 2018 au Palais de Kosyam.