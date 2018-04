Depuis une récente publication dans les colonnes d'une consœur, le sujet a défrayé la chronique alimentant, de ce fait, analyses et supputations. Il s'agit bel et bien de cette annonce qui laissait croire qu'au nom des "tractations en cours ", Félix Tshisekedi pourrait sous peu remplacer Bruno Tshibala à la Primature au nom de l'Application de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Après des réactions dans les réseaux sociaux des caciques de l'Udps, ce parti vient, de manière officielle, remettre les pendules à l'heure. «Je confirme à notre peuple que l'Udps et son président ne sont ni demandeurs, ni preneurs d'une quelconque offre de ce genre. Ils demeurent profondément attachés aux aspirations du peuple congolais pour une alternance démocratique au pouvoir par des élections crédibles et transparentes.

Le cadre et les conditions de réalisation de cet objectif passent impérativement par la mise en application intégrale et effective de l'accord de la Saint-Sylvestre pour la sortie de la crise», dit le communiqué signé mardi 17 avril 2018 par Félix Tshisekedi, actuel Président de cette formation politique.

Si l'info avait soulevé des vagues, il faut reconnaître qu'elle avait de quoi. En effet, à 8 mois des élections, la venue d'un tout frais Premier Ministre et donc d'un tout nouveau Gouvernement serait plus que porteur des germes de glissement en faveur du Président Joseph Kabila ne saurait concourir à la prochaine présidentielle. Depuis le 19 décembre 2016, en effet, l'actuel Chef d'Etat est hors mandat constitutionnel. Toutefois, arrêt de la Cour Constitutionnelle et refus du vide juridique au sommet de l'Etat obligent, le "Raïs" continue d'être le détenteur de l'impérium au Congo-Kinshasa.

Pas de bis repetita

La non-tenue des élections fin 2016 et avant le 31 décembre 2017 a été suivie de deux glissements. D'où, crise électorale, politique, de légitimité et de légalité au pays font que les regards sont plus que braqués sur ces joutes programmées, cette fois-ci, par la CENI à travers son calendrier pour ce 23 décembre 2018.

Vu comme une carotte brandit pour faire passer la pilule combien amère d'un énième glissement, la proposition de la Primature semble ne plus être l'objet de tout le désir à l'Udps comme c'était le cas lors de la finition des Arrangements Particuliers des discussions directes. Ironie de l'histoire, c'est notamment ce point avec la proposition d'un nom unique, celui de ce Félix convoité aujourd'hui selon des sources, qui avait été à la base de la fin en queue de poisson des discussions directes.

Donc, si le non formelle actuellement vociféré par l'Udps/Limete n'est pas qu'un discours politique pour une consommation populaire, il va sans dire que les "fils idéologiques du sphinx de Limete" ne veulent pas d'un bis repetita en matière de glissement décrié suite à des pourparlers et le partage des postes.

Puisque Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, n'est pas d'accord avec ce schéma Primature-Glissement, il appert qu'aucunement ce parti pourrait déléguer un tiers en son nom pour goûter aux privilèges et devoirs d'être le capitaine du Gouvernement.

Ceci dit, faut-il croire pour autant que les auteurs de ce schéma n'aient pas d'autres dans les tiroirs ? La question reste posée. Néanmoins, plus que lassée par les conciliabules sur fond d'intérêts propres des politiques, la population n'attend, nullement, un nouveau couronné à la Primature mais, plutôt, des élections ce 23 décembre pour une alternance effective en RDC.