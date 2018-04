Niger: Sale temps pour la société civile

La situation est d'autant plus inquiétante que ces nouvelles dispositions ont pour conséquence le renchérissement du coût de la vie, déjà difficilement supportable par les citoyens. En effet, les compagnies de transport, les agences de transfert d'argent et des chaînes de télévision câblées ont annoncé des hausses de leurs tarifs, consécutivement aux nouvelles orientations de la loi de finances.

En tous les cas, le combat mené par ces temps qui courent par la société civile au pays de Seyni Kountché n'est pas vide de sens. La loi de finances 2018, adoptée à une très large majorité, pose pourtant problème, dans le contexte de la « vie chère ». Si elle est censée assainir les finances publiques et stabiliser le cadre macroéconomique, elle ne sert pas forcément les intérêts des populations. Ce budget implique des mesures controversées, notamment une hausse de la fiscalité, la révision de certaines exonérations fiscales présentes dans le Code des investissements et la hausse du prix de l'électricité.

Des leaders de la société civile, tels Ibrahim Diori de l'association Alternative Espaces Citoyens et de Maikoul Zodi du mouvement Tournons la page, font partie des personnes interpelées. Comme quoi les OSC entendent, malgré l'oppression, maintenir la pression jusqu'à obtenir du gouvernement le retrait pur et simple de la loi des finances. Il n'est pas certain que l'horizon s'éclaircisse pour elles, vu l'inflexibilité dont fait montre l'exécutif nigérien.

Plusieurs manifestations ont été organisées dans diverses villes du pays. Elles ont parfois dégénéré en émeutes, à cause de la répression des forces de l'ordre, conduisant ainsi à des arrestations dans les rangs des OSC. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés et écroués, en mars dernier, en attendant de répondre devant les juges des faits de trouble à l'ordre public. Les autorités sont même allées loin dans leur volonté de faire taire la rue, en interdisant les manifestations.

